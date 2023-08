Mais de 24 mil pessoas passam pelo Roteiro Gastronômico 2023

O Roteiro Gastronômico 2023, realizado na região do Portal de entrada da cidade, chegou ao fim com um público de 10 mil pessoas no show da dupla César Menotti & Fabiano, neste domingo (27). Nos três dias de festa, 24.784 mil pessoas prestigiaram o evento, que fez parte da programação especial do mês de aniversário de 148 anos do município – “Americana voltou a sorrir”.

Na sexta-feira (25) o público presente foi de 6.837 pessoas e no sábado, 8.448.

“O Roteiro Gastronômico foi um sucesso e o aniversário de Americana foi comemorado em grande estilo. Que bom participar e fazer parte desse momento histórico em nossa cidade. Fico feliz em ver a população sorrindo novamente”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“O sentimento é de dever cumprido em levar tanta alegria para a população. A semente do Roteiro Gastronômico eu plantei quando era vereador, por meio de um projeto de lei. E tudo deu certo. Parabéns, Americana, disse o vice Odir Demarchi.

“Três dias de comemorações e muita alegria. Americana está feliz e nós também, com o sucesso desse evento maravilhoso. Fechamos com chave de ouro com esse grande show de César Menotti & Fabiano, e agradecemos a todos que compareceram”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Artistas locais e de renome animaram o público nos três dias de evento, como DJs e músicos de gêneros como blues, samba, MPB e sertanejo.

Na sexta, as atrações começaram às 17h, com som de DJ seguido por Samba da Nega, Banda Soul Blues e o projeto Tudo Junto e Misturado, com a participação do Pagode do Renan, New Samba, Rafa Ferreira, Iza Siqueira, e Robson Cruz.

No sábado, os portões foram abertos mais cedo, às 15h, com Dj, Felipe Delafiori, Orquestra de Violeiros e o cantor Sâmi Rico, filho do saudoso José Rico.

E no domingo, último dia, além de DJ, tivemos as apresentações de Primas e Bordões, Janaína de Cássia Trio, e o destaque do evento, a dupla César Menotti & Fabiano.

O público também pôde saborear as opções de pratos dos trinta e oito estabelecimentos participantes do concurso que escolheu os 3 melhores da cidade.

O grande vencedor foi Big Clayton Lanches, com o lanche “Big Tudão”, com o prêmio de R$ 5.000,00. Flamma Burger ficou em segundo lugar, com o lanche “Inflammado” e o prêmio de R$ 2.500,00; e em terceiro ficou o estabelecimento Na Casa da Vovó, com o prato “Baião de Dois com Quibebe e Vinagrete”, que levou R$ 1.000,00. Koldi Sorvetes foi eleito pelo público como o melhor atendimento e recebeu R$ 1.500,00 de premiação.

Durante os três dias de atrações houve arrecadação de 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP