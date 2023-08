Hand feminino Americana vence campeãs da Liga Estadual

Apesar de já estar classificada para a semifinal, as meninas segue, embaladas e fez uma excelente partida contra as atuais campeãs da categoria adulto feminino da LHESP. Além do resultado positivo, a equipe teve uma jogadora eleita como destaque da partida por mais uma rodada: a goleira Lucimar Teixeira dos Santos.

“Fizemos um jogo muito bom em todos os contextos, com muita velocidade nos ataques e sustentando com muita força no setor defensivo. Era um confronto difícil, sempre muito disputado, e as meninas estão de parabéns. Vamos em frente focados nos próximos desafios”, comentou o treinador Jurandir Batista, o Didi.

“Mais um grande triunfo das nossas meninas. É importante mostrar a força da equipe, principalmente agora que estamos nos aproximando da fase final. É hora de manter o foco e a dedicação”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O próximo compromisso da equipe será em casa: Americana enfrentará o NHC/Campinas no próximo domingo (3), às 10h15, no Centro Cívico, em jogo válido pela última rodada da fase classificatória.