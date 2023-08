Simone Mendes bate 10 milhões no spotify

Simone Mendes está colecionando marcos históricos em sua carreira solo! Pela primeira vez, a cantora entra para o seleto grupo de artistas brasileiros com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify!

Primeira cantora com dois shows em megafestival emplaca três músicas de Cintilante no Top 200

A numerosa quantidade de fãs resulta do sucesso do álbum Cintilante, encabeçado pelo megahit Erro Gostoso (188 milhões de plays), uma das 10 músicas mais executadas da principal plataforma de streaming no Brasil.

Além de Erro Gostoso, Simone emplacou outras canções no Top 200: Dois Fugitivos (#175) e a recém-lançada Você Mereceu (#199). Dois Fugitivos também explodiu na Deezer, ocupando a posição #33 do Top Brazil da plataforma.

No último fim de semana, Simone Mendes fez história em Barretos (SP), sendo a primeira mulher a se apresentar em duas noites na mesma Festa do Peão! A cantora subiu ao palco do megafestival sertanejo em 17 e 26 de agosto.

“Plástica é cirurgia, não é salão de beleza”

Na última semana, as influenciadoras Daylane dos Santos e Dany Moraes viralizaram por postagens em uma festa apenas dois dias após algumas cirurgias plásticas. As imagens renderam diversas críticas dos internautas, que apontaram irresponsabilidade das jovens. Cirurgião plástico, membro e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Luiz Haroldo Pereira esclarece os riscos e perigos da atitude da dupla:

“É muito importante que os pacientes escutem o que o médico indica. Atualmente é difícil um cirurgião liberar o paciente com drenos para ir para casa, mas se for o caso, é uma total falta de prudência ir a uma festa dessa forma. Podem haver diversas complicações, como sangramentos, hematomas e infecções graves”, afirma o médico.

“Cumpra o pós-operatório devidamente. Não é um salão de beleza ou uma academia, plástica é cirurgia e precisa ser tratada como tal. É medicina. Os critérios de segurança precisam ser obedecidos para garantir a saúde e a vida do paciente, assim como o cuidado do próprio cirurgião, que acaba ficando à mercê de complicações que não dependem dele”.

Saiba mais sobre Dr. Luiz Haroldo Pereira

Dr. Luiz Haroldo Pereira, que atende em Copacabana, no Rio de Janeiro, é referência em cirurgia corporal e facial no Brasil. O médico já foi presidente regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) do Rio Janeiro, participou da banca de exames para título de especialista em cirurgia plástica durante 12 anos e, desde 2006, é membro da comissão de avaliação para médicos que desejam se torna titulares da SBCP, capacitados para realizar as cirurgias de abdominoplastia, lipoaspiração, implantes de silicone e outros procedimentos.

