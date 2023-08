Leitinho amplia adicional de periculosidade de Guardas

Novo adicional Leitinho e Guardas

Na presença de seis integrantes efetivos da corporação, bem como de nove dos 10 novos guardas-civis municipais em fase final de treinamento, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) assinou na manhã dessa segunda-feira (28/08) o projeto de lei que regulariza e eleva de 30% para 52% o adicional de periculosidade da categoria – a única do funcionalismo municipal autorizada a portar armas de fogo e atuar diretamente no patrulhamento preventivo.

O PL seguiu com pedido de urgência e poderia ser votado no mesmo dia pela Câmara Municipal, efetivando o aumento no adicional já para a folha de setembro (a ser paga no dia 30/09). O percentual vigente havia sido estabelecido há mais de 20 anos e seguia sem atualização desde então.

Acompanharam a reunião com os GCMs o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), os vereadores Oseias Jorge e Tiãozinho Gomes dos Santos, os secretários municipais de Governo, Segurança e Assuntos Jurídicos – Robson Paulo, coronel Carlos Fanti e Vania Cezaretto, respectivamente –, entre outros assessores.

“Vamos conceder um aumento do adicional de periculosidade de 30% para 52% sobre o salários-base dos guardas municipais em exercício. Esta proposta fundamenta-se na necessidade de valorização dos profissionais que desempenham um papel importante na segurança e bem-estar da comunidade, além de reconhecer a crescente complexidade das atribuições exercidas por esses servidores, inclusive por serem os únicos que utilizam armas de fogo no desempenho de suas funções”, traz a justificativa ao PL.

Leitinho destacou que a gestão municipal vinha tratando do tema desde o final de abril – ou seja, logo após o reajuste salarial deste ano para todo o funcionalismo público municipal, de 9,0% mais 13% no cartão-alimentação. “Havia essa preocupação dos nossos guardas, que fazem um excelente trabalho na cidade. Tínhamos como prioridade acertar a situação dos guardas municipais. Mas, para isso, precisávamos ter ‘espaço’ na folha de pagamentos, para fazermos de maneira prudente e correta, o que só foi possível agora”, lembrou o prefeito.

O chefe do Executivo também citou outras ações em prol dos 44 guardas da cidade – mais os dez novos recrutas contratados neste ano. Entre elas, a viabilização de 5 viaturas zero quilômetro, a compra de novo armamento (incluindo 44 pistolas), de 34 coletes balísticos e do sonômetro entregue semana passada à corporação. “Em dois anos e meio, temos todas essas conquistas para a Guarda. Fui vereador por quatro mandatos antes de ser prefeito e nunca vi um investimento tão grande em tão pouco tempo na GCM”, apontou Leitinho.

“É uma vitória para a categoria, algo que vai ficar marcado na história de Nova Odessa: a valorização do guarda municipal, a valorização da Segurança. Quero agradecer também o apoio do comandante Luciel Carlos de Oliveira, porque eu não teria feito nada sem o apoio técnico dele. Ele foi fundamental em todos esses processos, em toda essa valorização”, comentou o secretário Fanti.

“Quero agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores por esse tratamento, esse ‘cimento’ que hoje une a Guarda Municipal à Administração Pública, inclusive ao nosso vice-prefeito Mineirinho, que toda fala dele é em prol da Guarda, é por buscar melhorias. A gente sente que vocês fazem por nós o máximo que podem, e temos certeza de que fariam muito mais se tivessem mais arrecadação”, completou o comandante Luciel de Oliveira – que é GCM de carreira no Município.