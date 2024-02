Supermercado da região promete “descontos imbatíveis” nesta sexta e sábado

Visando sempre oferecer preços imbatíveis aos clientes, a Rede de Supermercados Pague Menos realiza, neste final de semana, mais um Saldão, nos dias 2 e 3 de fevereiro, sexta-feira e sábado. Uma grande quantidade de itens estarão em promoção destinados aos Clientes cadastrados no Clube Leve Mais. Durante os dois dias de promoção, os consumidores que visitarem as lojas físicas da Rede terão a oportunidade de identificar os itens com os preços mais atrativos e aproveitar ofertas exclusivas.

As ofertas do Saldão podem ser acompanhadas por meio de comerciais em canais de TV aberta, folhetos de ofertas e redes sociais. “O verão no Brasil é sinônimo de altas temperaturas, período de férias, sol, calor, piscina e mar. Nada melhor do que aproveitar a estação mais quente do ano com as super ofertas do Pague Menos”, destaca Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos.

O Saldão tem como objetivo proporcionar mais economia para os clientes, com boas ofertas para que tenham mesa farta. Acontecerá no final de semana que antecede o Carnaval, para que possam celebrar com economia. “Começo de ano a demanda de contas é alta e compromete o orçamento. Mas, nesse mesmo período, tem o Carnaval que muitos aguardam ansiosamente. Através do Saldão, conseguimos contribuir para que todos possam se divertir com a família ou amigos”, complementa Cecon.

Não perca essa oportunidade! O Saldão de Verão acontecerá nos dias 2 e 3 de fevereiro, sexta-feira e sábado, em todas as 36 lojas físicas da Rede de Supermercados Pague Menos. Uma variedade de produtos estará com descontos especiais durante todo o período da ação.

