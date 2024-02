Tentou furtar vários cremes Nivea da farmácia, mas acabou pego

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira, após tentar furtar uma farmácia na Rua Prudente de Morais, no centro de Santa Bárbara d’Oeste.

A equipe, durante patrulhamento, recebeu informações de que havia um furto em andamento em uma drogaria. De posse das informações e características do criminoso, foi iniciado um patrulhamento, momento em que um indivíduo, ao perceber a presença policial, tentou fugir, sendo de pronto abordado.

Realizada a busca pessoal, foram encontrados três cremes dermocosméticos, avaliados pela vítima no valor de R$52,99 cada item. Depois de observadas as câmeras de segurança do estabelecimento e também o reconhecimento da vítima, não restou dúvidas quanto ao autor do delito.

Ante o exposto, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da justiça.

