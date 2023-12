Suplementos à base de óleos essenciais elevam em até 16% a taxa de prenhez de vacas

Uma propriedade pecuária com sucesso na reprodução não utiliza apenas genética de qualidade mas também conta com vacas férteis – as grandes responsáveis pela boa gestação e produção dos bezerros.

“‘Há dificuldade de obter alto índice de prenhez, mesmo com planejamento reprodutivo bem executado. É comum que o problema esteja nas fêmeas, que não emprenham por diferentes motivos, dificultando o processo de melhoramento genético e produtividade do rebanho”, explica o explica o médico-veterinário Claudio Rodrigues, Diretor Técnico e Comercial da Champion.

Essa condição em fêmeas pode ser causada pelo estresse oxidativo natural que afeta a ovulação e a fertilidade, além do desenvolvimento e implantação do embrião. “Em testes a campo com grupos de matrizes distintos, comprovamos que a combinação de alguns nutrientes, como óleos essenciais, vitaminas e minerais, tem o poder de assegurar uma melhor saúde reprodutiva das fêmeas, isso principalmente com seu o efeito antioxidante”, explica Rodrigues.

Para colaborar com o aumento na taxa de prenhez das fêmeas e o consequente sucesso reprodutivo dos projetos pecuários, a Champion desenvolveu, Bio Reprodução Animal, através do Dr Mauricio Peixer, e com o Qualitas Melhoramento Genético, em nome do Dr Leonardo Nishimoto, o IATF Boost, suplemento nutricional que melhora a condição ovariana e a fertilidade de vacas em reprodução, aumentando a taxa de prenhez do rebanho.

Para comprovar a eficácia do IATF Boost, a Champion promoveu teste a campo com 333 matrizes, divididas em dois grupos: o primeiro com vacas que não consumiram o suplemento e outro com matrizes suplementadas durante 60 dias. Na comparação entre os dois grupos, houve aumento de 16% na taxa de gestação das fêmeas que receberam IATF Boost. No teste, a taxa de prenhez saltou de 45% para 61% na comparação entre o lote que não consumiu o suplemento e o plantel suplementado com IATF Boost.

“Ficamos extremamente satisfeitos em colaborar com a evolução da pecuária. Ao lado da Bio Reprodução Animal e Qualitas Melhoramento Genético, desenvolvemos uma solução que contribui com o melhoramento genético de rebanhos em todo o país, otimizando a produtividade e a lucratividade do negócio”, finaliza o diretor da Champion.

Sobre a Champion – Fundada em 1959, a empresa tem como compromisso o desenvolvimento de produtos voltados para o bem-estar, saúde e nutrição dos animais e proteção das pessoas. A Champion possui duas unidades industriais em Anápolis (GO), onde também conta com um Centro de Pesquisas em parceria com a UFG para o fomento e desenvolvimento de tecnologia para uma produção pecuária cada vez mais sustentável. Com presença nacional, também atua no mercado internacional, através de operação própria nos Estados Unidos e exportação de matérias-primas para diversos países. Mais informações: www.champion.ind.br ou no telefone e whatsapp 0800 723 1616.

