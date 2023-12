Fluminense bate Al Ahly e vai à final do Mundial

O Fluminense fez 2 a 0 no Al Ahly e garantiu vaga na final do Mundial de

Clubes da Fifa, que é disputado este ano na Arábia Saudita. O primeiro gol do time brasileiro foi anotado depois de pênalti sofrido pelo lateral multicampeão Marcelo. O coringa dos cariocas John Kennedy repetiu a façanha da final da Libertadores e marcou o gol que selou a vitória tricolor.

O adversário do Flu deve será o vencedor do duelo entre o favoritíssimo ao título Manchester City do técnico Pep Guardiola e o time do Japão Urawa Reds, que bateu os mexicanos do León por 1 a 0, nesta sexta-feira (15), no Estádio Príncipe Abdullah, e se classificou para a semifinal do Mundial de Clubes. Os japoneses foram melhores durante toda a partida e tiveram a estrela do atacante Schalk, que saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória. O time mexicano, que conta com conhecidos no Brasil como Lucas Romero, ex-Cruzeiro e Nico López, ex-Internacional, pouco fez durante toda a partida e deu adeus à competição.

O confronto entre japoneses e ingleses acontece nesta terça-feira no mesmo horário.

A finalíssima acontecerá na próxima sexta-feira, também às 15h no mesmo estádio na capital saudita.

