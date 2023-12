Sustentabilidade é tema de ação educativa em escola do Jardim Paulistano

A sustentabilidade foi o tema abordado pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente

da Prefeitura de Americana junto aos alunos da Escola Estadual Prof. Alcindo Soares do Nascimento, na tarde desta quarta-feira (29). A ação educativa envolveu cerca de 60 alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

O objetivo foi destacar a importância ambiental e social das ações de sustentabilidade para o município, segundo a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke. “Abordamos a forma correta do descarte de diversos tipos de resíduos, pois a escola desenvolve um projeto sobre a sustentabilidade para estimular os moradores da região”, explicou.

Além da discussão sobre o tema, foram divulgados os ecopontos que o município possui, dando destaque para o mais próximo da região da escola, localizado na Avenida Carmine Feola, 1.327, bairro Catharina Zanaga.

“Foram especificadas as formas do descarte correto de materiais de construção, medicamentos, óleo de cozinha, pilhas, baterias, eletrônicos e o processo de compostagem de matéria orgânica”, disse Kátia.

“É muito importante que a população receba as orientações e informações de como promover as ações de sustentabilidade para ajudar na preservação do planeta. O trabalho desenvolvido pela escola Alcindo Soares é um exemplo de boas práticas sustentáveis e de compromisso com a qualidade de vida. As parcerias com as escolas, envolvendo alunos e seus pais, bem como a comunidade, ampliam esta conscientização em prol do meio ambiente e de uma vida mais sustentável e saudável”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

