Suzano anuncia investimento de R$ 490 milhões na unidade de Limeira

Nesta sexta-feira, 27, durante o Suzano Investor Day, a Suzano anunciou um conjunto de projetos que ampliará sua capacidade instalada de produção e aumentará a eficiência operacional da companhia. Nesse contexto, serão investidos R$ 490 milhões na ampliação da oferta de celulose fluff na Unidade Limeira, no interior de São Paulo. Além disso, a empresa investirá R$ 520 milhões na substituição de uma caldeira de biomassa em um dos maiores complexos fabris de produção de celulose, localizado em Aracruz, no Espírito Santo.

O investimento bilionário, anunciado junto à divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023, está alinhado às estratégicas de negócio da Suzano e reforça o compromisso da companhia em adequar constantemente suas operações à demanda dos mercados brasileiro e global.

“A competitividade da Suzano na produção de papéis sanitários e de celulose fluff e o crescimento desses mercados no longo prazo, fruto da mudança nos hábitos de consumo, fundamentam a estratégia de fortalecimento da nossa presença nesses segmentos. Somos líderes no mercado brasileiro de papéis higiênicos e pioneiros na produção de celulose fluff a partir do eucalipto, por isso precisamos estar sempre prontos para atender nossos clientes”, afirmou Walter Schalka, presidente da Suzano.

Utilizada na produção de fraldas descartáveis, absorventes menstruais e tapetes para pets, as novas produções de celulose fluff da Suzano estarão disponíveis no mercado até o final de 2025 e adicionarão 340 mil toneladas de fluff à capacidade da companhia.

Representando mais uma etapa do processo de modernização da Unidade Aracruz (ES), a nova caldeira de biomassa da Suzano aumentará a eficiência da fábrica, ampliando a estabilidade da unidade e resultando em ganhos ambientais à operação. O início da operação do equipamento está previsto para o quarto trimestre de 2025 e utiliza biomassa para a produção de vapor, que por sua vez é usado no processo de celulose e na geração de energia.