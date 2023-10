Lula manda indireta a Neymar após 8a Bola de Ouro de Messi

esta terça-feira. A mensagem veio após o craque argentino Lionel Messi garantir sua 8a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo. O brasileiro sequer foi citado na lista de 30 melhores jogadores do planeta. E nunca ganhou o prêmio.

O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada.

Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada.