Pague Menos da Rua Treze de Maio, em Santa Bárbara, inaugura no dia 16

A Rede de Supermercados Pague Menos, presente em 20 cidades do interior de São Paulo, anuncia a inauguração da trigésima quinta unidade da Rede, na Rua Treze de Maio, número 1145, na Vila Aparecida, onde operou até 2021. A inauguração acontece no dia 16 de novembro, às 8 horas.

Com 1.620 metros quadrados, a reformulação traz uma nova identidade visual com layout moderno, seguindo as novas lojas do Supermercados Pague Menos, além de gerar empregos e contribuir com o desenvolvimento da cidade.

Este ponto comercial é tradicional no município barbarense. São mais de 70 anos de história de supermercados ali. Começou com o mercado Celeme, que atendeu de 1950 a 1993. Depois veio o Batajão, de 1993 a 1999. Na sequência foi a vez do Paulistão, de 1999 a 2003. O Supermercados Pague Menos operou de 2003 a 2021. “Estamos em reforma para deixar esta unidade mais aconchegante e moderna. Teremos caixas de autoatendimento e implantação de expositor refrigerado de bebidas, tudo pensado em nossos Clientes, para que tenham uma ótima jornada de compra”, afirma Erico Bollis, gerente de operações do Supermercados Pague Menos, responsável em acompanhar a obra. “Nosso estacionamento conta com 62 vagas para carros e seis para motos”, finaliza Bollis.

LEIA TAMBÉM: Suzano anuncia investimento de R$ 490 milhões na unidade de Limeira

Além disso, após meses de trabalho, a loja do Pague Menos do bairro Cidade Nova, também em Santa Bárbara d’Oeste, passou por transformação. As obras serão concluídas e finalizadas para, a partir do dia 16 de novembro, às 8 horas, receber os Clientes em um espaço renovado e repleto de novidades, como novo layout, a implantação de uma adega e caixas de autoatendimento, nova disposição dos produtos, tudo pensado e desenvolvido para a experiência de compra do Cliente, que vai além de apenas adquirir produtos.

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste conta, até o momento, com três lojas do Supermercados Pague Menos. É o município onde está instalada a primeira unidade da Rede, na Avenida da Amizade, no Jardim Europa.

No dia 7 de novembro, às 8 horas, acontece o início das operações da loja Castelo, em Campinas. A unidade está localizada na Avenida Andrade Neves, no bairro Chapadão, em frente à rotatória do Tiro de Guerra, e tem aproximadamente 18.000 m² de área construída. Essa é a quinta loja na cidade.

As obras tiveram início em janeiro de 2023 e conta com 350 vagas de estacionamento e Mall Mais, com 17 espaços para locação, de aproximadamente 30 m² cada. Os interessados em ocupar um dos espaços podem entrar em contato com o departamento de Expansão da Rede, responsável pela gestão, através do e-mail contato@mallmais.com.br, com assunto Loja Castelo.