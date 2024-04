Suzano investe na produção de celulose Fluff, em Limeira

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, deu início às obras para ampliar a produção de Eucafluff®, a primeira Fluff de eucalipto do mundo, na Unidade de Limeira (SP).

O investimento total de R$ 490 milhões está alinhado às avenidas estratégicas de negócio da Suzano e reforça o compromisso da companhia, ao longo de sua trajetória centenária, em adequar constantemente suas operações à demanda dos mercados brasileiro e global. A celulose Fluff é utilizada na confecção de produtos absorventes e de higiene pessoal como fraldas infantis e adultas, absorventes femininos e tapetes para pets.

“A Suzano segue atenta ao crescimento do mercado de celulose Fluff na indústria de higiene, fruto da mudança nos hábitos de consumo. Acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, por isso estamos investindo na ampliação da produção desta matéria-prima com baixo impacto ambiental e demonstrando o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável”, afirma o gerente executivo Industrial da Unidade da Suzano em Limeira, Marco Antônio Fuzato.

O investimento inclui a conversão da linha de celulose de eucalipto em uma máquina flex, o que permitirá produzir tanto a tradicional celulose branqueada aplicada ao papel, quanto a celulose fluff, destinada ao recheio de fraldas e absorventes, além da construção de novos galpões de estocagem. Com isso, a capacidade instalada de produção de celulose fluff na Suzano saltará de 100 mil para 440 mil toneladas anuais.

As obras na unidade tiveram início em março e seguem até o segundo semestre de 2025. A expectativa é de que a nova operação tenha início no final de 2025.

