T Martins cobra por poda de árvore no aeroporto

O vereador Thiago Martins (PV) fiscalizou na quinta-feira (13) um serviço de poda

realizado pela Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL no Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação”.

“Ao retornar de uma agenda de trabalho, passei pelo local e me deparei com funcionários da companhia cortando os galhos das árvores. Por isso, decidi verificar de perto”, conta Martins. Segundo o parlamentar, a poda estava sendo realizada de maneira irregular.

“Mais uma vez presenciei a CPFL realizando poda de maneira irregular, comprometendo a estrutura das árvores. Da forma que o serviço foi feito, corre-se o risco de amanhã, com uma chuva forte com rajadas de vento, essas árvores tombarem. Quem vai se responsabilizar?”, comentou.

O vereador lembrou que tem realizado reuniões com diretores da Companhia para tratar do assunto e já registrou boletins de ocorrência por conta de situações semelhantes. “Até quando isso será permitido na cidade sem que sejam responsabilizados? É revoltante o desserviço prestado, não tendo nenhum cuidado ou zelo com a vegetação. Isso é crime ambiental”, finalizou.

