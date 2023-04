Dr Vecina recebe título cidadão Americanense

Dr Vecina do Hosp São Lucas

A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (13) sessão solene para a entrega do título de cidadão americanense ao senhor Fábio Vecina Teixeira Patrício, por relevantes serviços prestados ao município. A concessão da honraria foi motivada por decreto legislativo de autoria do vereador Fernando da Farmácia (PTB).

Participaram da solenidade o vereador Fernando da Farmácia, o vereador por cinco mandatos e presidente da Câmara no biênio 2007-2008, Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, convidados, amigos e familiares do homenageado.

Durante o uso da palavra, o vereador Fernando da Farmácia destacou o trabalho desenvolvido pelo homenageado. “O Dr. Fábio é uma pessoa com um grande coração e exímio trabalhador, que não tem dia nem hora. Ele desenvolve várias ações para a nossa comunidade, como a realização de exames de prevenção de câncer de próstata, exame esse muito importante. Parabéns, Fábio, que você continue desse jeito simples, objetivo e prático”, disse.

Dr Vecina usou a palavra para agradecer todos pela honraria. “Receber esse título é uma grande alegria. Comecei a trabalhar em Americana e me encontrei nessa cidade, onde as pessoas me receberam de braços abertos. Estou muito feliz por ser considerado cidadão americanense e quero que meus filhos vejam toda essa minha trajetória para que eu possa servir de exemplo para eles”, discursou.

Fabio Vecina Teixeira Patrício nasceu em Sorocaba em 23 de fevereiro de 1967. Filho de Fernando e Carmen, pai de Pedro e João. Formado em Medicina pela PUC-Campinas em 1993, se especializou em Cirurgia Geral e no ano 2000 concluiu a especialização em Urologia pelo Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas.

Iniciou suas atividades profissionais em Americana em 1999, quando trabalhou como médico emergencista no Hospital Municipal, responsável por atender pacientes com acometimentos, doenças e lesões que, em geral, não têm diagnóstico prévio e que precisam de atendimento médico imediato, exigindo muito preparo técnico e também emocional dos profissionais.

Após um ano na função, foi convidado a participar do corpo clinico de cirurgiões gerais, sendo responsável pelo ambulatório de cirurgia e dos atendimentos de urgência. Por muitos anos foi responsável pelo movimento de cirurgias eletivas e logo foi incorporado ao atendimento de especialidade em urologia. Foi convidado a trabalhar no hospital São Francisco, hospital São Lucas e na antiga Samam, onde permanece até os dias de hoje.

Além das atividades profissionais, Doutor Fabio sempre colaborou ativamente para a sociedade americanense, desenvolvendo ações solidárias e de relevância, seja por meio de sua especialização profissional, realizando palestras e reuniões abordando a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, ou prestando serviços voluntários às comunidades, em especial a do São Domingos, que o recebeu carinhosamente e que serve de alicerce para a sua fé.

