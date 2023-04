Inaugurado em 1992 em estrutura de concreto pré-fabricado, finalmente o Paço

Municipal de Nova Odessa está ganhando uma cobertura. A instalação da nova estrutura começou nesta semana e deve ficar pronta dentro de 20 dias “secos”. A obra foi determinada pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) para sanar os antigos problemas de infiltrações e goteiras no interior do prédio, que afetam tanto o público que frequenta o local (onde fica a Central de Atendimentos, o Gabinete e diversas secretarias municipais) quanto os cerca de 100 servidores que trabalham no Paço.

A nova cobertura consiste em uma grande estrutura metálica com telhas trapezoidais antirruído, ou seja, com propriedades termoacusticas. São 1.760 metros quadrados de telhado, pesando quase 25 toneladas. Segundo a secretária de Obras, Projetos e Planejamento, Miriam Lara Netto, a instalação do telhado foi viabilizada sem custos para a Municipalidade, através de uma contrapartida do empreendedor responsável pelo Loteamento Industrial Induspark.

“Depois de 40 anos, é a primeira manutenção nas lajes de concreto modulares do Paço, e a primeira vez que o prédio ganha uma cobertura por cima dessas lajes – que, por falta de manutenção ao longo das décadas, vinham apresentando cada vez mais infiltrações e ‘goteiras’ no interior, atrapalhando o trabalho dos servidores municipais”, explicou a arquiteta Miriam.

Segundo o secretário-adjunto Gustavo Valente, também está sendo instalada uma “linha da vida” para garantir a “ancoragem predial” e facilitar futuras manutenções. Trata-se de um cabo aço afixado na borda da estrutura em todo o perímetro do prédio, para que os profissionais de manutenção possam “ancorar” seus equipamentos de segurança. “Essa linha da vida garante que o profissional de manutenção não corra riscos de cair de uma altura que poderia representar riscos de vida”, justificou o engenheiro civil.

CONTRAPARTIDAS

A gestão do prefeito Cláudio Schooder tem em andamento diversas obras importantes para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. Elas foram viabilizadas através da renegociação de contrapartidas a novos empreendimentos habitacionais e industriais aprovados nos últimos 7 anos, incluindo na gestão anterior.

Entre elas, destaque para a obra civil da nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia), um compromisso de governo de Leitinho e do seu vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho).

Também estão em obras a construção do Departamento de Bem-Estar Animal e a ampliação da EMEFEI (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Vereador Osvaldo Luiz da Silva, no Jardim Marajoara – que inclui a construção de quatro novas salas de aula, um banheiro acessível, almoxarifado e instalação de gradil metálico no perímetro da unidade, para maior segurança dos alunos e equipe.

Também ganham novo gradil metálico, via contrapartidas, a EMEF Dante Gazzetta, no Centro, o CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Professor Walter Merenda, no Jardim Santa Rosa, a EMEFEI Paulo Azenha, no Jardim Fadel/Vila Azenha, e a EMEF Professora Alvina Maria Adamson, no Jardim São Jorge.

Há ainda a construção do galpão e compra de equipamentos para a Cooperativa de Costura e Fraldas, no Jardim Capuava, a revitalização da área verde do entorno do Paço Municipal e uma nova ligação viária entre a Rodovia Rodolfo Kivitz e a Rua Júlio Marmille, na região do Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha – criando um acesso direto de quem vem da região oeste da cidade em direção à Avenida Ampelio Gazzetta – entre outras contrapartidas em andamento na cidade.

