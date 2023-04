Marca associa pessoas a animais e cria polêmica

Marca de roupas faz campanha tentando lacrar

‘Esquadrão da Moda’ tem o desafio de transformar psicopedagoga



Mariana, participante deste sábado (15), tem o costume de usar roupas com estampas de desenho animado e acredita que isso atrapalhe sua credibilidade

Apresentadores Renata Kuerten e Lucas Anderi com a participante Mariana Chaves (Fotos: Rogério Pallatta/SBT)

No “Esquadrão da Moda” deste sábado (15), o público vai conhecer a história de Mariana Chaves, psicopedagoga de alunos com espectro autista. Considerada uma excelente profissional, ela foi indicada pelas mães de seus alunos para participar do programa.

Como método de ensino, a especialista usa truques divertidos com as crianças, como imitação de personagens, o que acaba influenciando no seu modo de vestir mais infantilizado e monocromático. Pessoas próximas acreditam que o visual de Mariana está atrapalhando a trajetória profissional, tirando a credibilidade para ser promovida, por exemplo. Ela mesma admite que já notou olhares de colegas reprovando suas roupas.

Mariana ama estudar e diz que não tem tempo para vaidades. Então, para atraí-la para o Esquadrão da Moda, os apresentadores Lucas Anderi e Renata Kuerten pedem ajuda à Cavalaria da Polícia Militar de São Paulo. A participante foi convidada para conhecer a Equoterapia, que pode ser benéfica para seus alunos autistas e nesse momento ela descobre que terá seu estilo aperfeiçoado.

O Esquadrão da Moda vai ao ar todo sábado, às 22h30, no SBT

