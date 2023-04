Vazam fotos do corpo de Marília Mendonça no IML

Fotos da autópsia do corpo de Marília Mendonça, que morreu em 2021 após um acidente aéreo, vazaram nas redes sociais nesta quinta-feira (13).

O advogado da artista, Robson Cunha, afirmou que irá à Justiça e pediu para que as pessoas não compartilhem o conteúdo na internet.

De acordo com a equipe de Marília, ele já está em contato com as autoridades e tomará as devidas medidas para punir os responsáveis.

A assessoria da cantora afirmou, ainda, que tanto a equipe quanto a família estão chocados com o fato. “Só de imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo”.

O nome de Marília Mendonça está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira. Para evitar encontrar com as supostas fotos na internet, fãs da cantora começaram a compartilhar fotos antigas nas redes sociais.

