Beijo Tântrico: Como surpreender a pessoa amada

13 de abril. Hoje é o dia internacional do beijo.

A data foi criada pelo artista italiano, Enrique Porchelo, em 1882 para celebrar o beijo e todas as suas formas de expressões. Um carinho, um convite. Um momento ardente.

Quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, uma das perguntas mais instantâneas é: “Será que beija bem”? Um beijo bom diz muito sobre a pessoa e sobre como é sua personalidade, quando falamos em relacionamentos românticos. Se ele é mais acelerado, mais molhado, mais suave, mais leve… tudo isso faz parte do encantamento e do famoso jogo da sedução que a gente tanto ama.

E, para comemorar o dia de hoje, o Sex Shop Miess conversou com Manisha Gaya, terapeuta sexual que dá dicas sobre sexo de forma despretenciosa e cheia de carinho e espiritualidade.

De acordo com Manisha, “os beijos tântricos são muito mais profundos e íntimos, com uma intensidade que deve ir aumentando lentamente. Enquanto isso, os amantes se excitam. A paciência, a sincronização da respiração com a do parceiro(a) são as chaves para poder desfrutar destes beijos.”

Dicas para dar um beijo tântrico

Se nunca deu um beijo desse tipo, preste atenção às seguintes dicas. Seguindo-as, certamente você terá um prazer inesquecível.

Aproxime-se lentamente do seu parceiro e com os lábios fechados passe suavemente os seus lábios pelo dele(a);

Relaxe os lábios e abra-os ligeiramente com a sua respiração enquanto dá ao seu parceiro(a) carícias pelo rosto, cabelo, pescoço, ombros, peito, etc;

Sincronize a sua respiração com a do seu parceiro(a) inalando quando ele(ela) inalar e vice-versa. Assim, no auge do beijo tântrico, ambos estarão completamente conectados;

Introduza a língua na boca do seu parceiro (a) lentamente, com muita calma, procure a outra língua e concentre-se em sentir todas as sensações que este encontro proporciona;

Sugue a língua do seu parceiro(a) com delicadeza, deixe que a excitação vá aumentando e pouco a pouco irão se unindo em um beijo apaixonado, mas muito carinhoso ao mesmo tempo;

Combine os beijos tântricos com um forte abraço no qual os corpos se unem por completo, como se fossem um só e deixe-se levar até ao prazer máximo.

E para deixar a noite ainda mais inesquecível, você pode convidar o seu amor para um bom vinho e um papo envolvente. O dia do beijo é um ótimo pretexto para declarar o seu amor!