Covid sob controle. 76 casos na semana

Americana registra 76 de Covid

Entre os dias 1 e 13 de abril, a Vigilância Epidemiológica registrou 76 novos casos de Covid-19, sendo 55 após a realização de teste rápido (37 recuperados e 18 em isolamento) e 21 após PCR (19 recuperados e 2 em isolamento).

Quadro geral:

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 49.739 casos positivos, 1.019 óbitos, 20 em isolamento domiciliar e 48.700 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 107.104 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos:

Nesta sexta-feira (14), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 nos hospitais Municipal, São Lucas, São Francisco e Unimed é zero para leitos com respiradores (de 18 no total, nenhum ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 25 no total, nenhum ocupado).

Agentes comunitários de saúde recebem capacitação sobre primeiros socorros

Um grupo de agentes comunitários de saúde das unidades ESF (Estratégia Saúde da Família) dos bairros Antônio Zanaga, Jardim São José, Jardim Alvorada e Praia Azul recebeu na quarta-feira (12) uma aula prática sobre primeiros socorros, ministrada pela enfermeira e coordenadora do setor de atendimento pré-hospitalar (192 – ambulâncias) de Americana, Adriana Pacheco.

A aula faz parte do curso Técnico para Agente Comunitário de Saúde, em parceria com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e Ministério da Saúde, do qual oito agentes do município estão em fase de conclusão.

Os agentes foram treinados sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho (engasgo), tanto em adultos como crianças, além de orientações gerais sobre a técnica de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar).

A grade de disciplina do curso contempla aulas de relações interpessoais, educação permanente em saúde, noções de epidemiologia, monitoramento e avaliação de indicadores, abordagem familiar no território, doenças emergentes e reemergentes na realidade brasileira, promoção da saúde, imunização, noções básicas de anatomia, fisiologia humana e primeiros socorros, entre outras.

O curso teve início em agosto de 2022 e deverá ser concluído em junho deste ano. Com carga horária de 1.275 horas, ele compreende aulas teóricas (remotas) e práticas (presenciais).

Em Americana, os agentes matriculados no curso estão sendo acompanhados pela enfermeira especialista em saúde da família Cláudia da Silva Demarchi, que atua na ESF do Jardim Alvorada e foi designada como preceptora do curso pela Secretaria Municipal de Saúde.

“O curso tem como objetivo aprimorar o conhecimento técnico desses profissionais, o que vai refletir num acompanhamento mais qualificado por parte das equipes junto às famílias residentes nesses territórios”, declarou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento