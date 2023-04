Mineirinho cola em Tarcísio em Campinas

Vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Mineirinho representou

o prefeito Cláudio Leitinho na terça-feira (11/04), em Campinas, junto ao governador Tarcísio de Freitas, durante o lançamento do SemeAr (Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Agricultura Digital) paulista. O evento aconteceu no auditório da Embrapa Agricultura, na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Mineirinho aproveitou o encontro com o governador para convidá-lo para as inaugurações da unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar na cidade e da agência local do Poupatempo Paulista, que vão acontecer nos próximos meses – ambas viabilizadas em parceria entre Prefeitura e Governo do Estado.

“O governador está sendo um grande parceiro da nossa gestão em conquistas importantes para nossa população, como o Corpo de Bombeiros, o Poupatempo, o Programa de Recape e outras obras. Só temos que agradecer ao Tarcísio de Freitas e seus secretários estaduais”, afirmou Mineirinho.

O Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Agricultura Digital será voltado ao desenvolvimento de ferramentas digitais para ampliar a produção e a produtividade agrícola de maneira mais sustentável e integra a rede de CCDs (Centros de Ciência para o Desenvolvimento) da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

“O pequeno agricultor precisa dessas ferramentas, porque ele tem um papel fundamental para garantir a segurança alimentar. Vai ser muito interessante ver a produtividade aumentando com o uso da tecnologia”, destacou Tarcísio de Freitas.

Com o Projeto SemeAr, o objetivo é acelerar a transformação digital do agronegócio brasileiro, levando serviços de fazenda inteligente para os pequenos e médios produtores rurais. Nesse sentido, uma plataforma de referência, que inclui componentes tecnológicos, processos, modelos de operação e de sustentação econômica padronizados e estruturados, está sendo desenvolvida.

“Todo investimento em pesquisa é fundamenta. E o SemeAr é uma grande conquista que trará bons frutos para os produtores paulistas”, disse o secretário de Agricultura e Abastecimento, Antonio Junqueira. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, também participou da solenidade.

