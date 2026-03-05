A pesquisadora da Polilaminina, Tatiana Sampaio, lidera o ranking das mulheres mais admiradas do Brasil neste ano, de acordo com a pesquisa “As mulheres mais admiradas do Brasil”, realizada pelo Instituto QualiBest. A pesquisadora foi citada por 15% dos entrevistados, figurando como o principal nome de admiração feminina entre os brasileiros neste ano, após liderar as pesquisas sobre polilaminina, substância experimental que ganhou destaque nacional por seu potencial no tratamento de lesões medulares.

Na segunda colocação aparece Fernanda Montenegro, com quase 9% das menções, reafirmando seu lugar como um dos maiores ícones culturais do Brasil.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2026, 1.003 pessoas de todas as faixas etárias, classes socioeconômicas e regiões do país foram entrevistadas por meio de um questionário quantitativo online. Elas fazem parte de uma base de 250 mil painelistas cadastradas no painel de respondentes do instituto para participarem de estudos sobre diferentes temas.

Com o objetivo de deixar os resultados mais fiel as percepções da população, a pergunta foi feita de caráter espontâneo, sem lista prévia de nomes. Isto é, os entrevistados ficaram livres para citar as mulheres que quisessem na pesquisa.

Entretenimento, política e influência social

Assim como em outras edições do estudo, o ranking de 2026 revela diversidade entre mulheres que se destacam no entretenimento, seja nas artes ou na música, e aquelas que ocupam espaço central em debates políticos e sociais.

Entre os nomes mais citados estão Paolla Oliveira (3,8%), além de Fernanda Torres (2,4%), Ana Maria Braga (2,3%), Ivete Sangalo (2,3%) e Taís Araújo (1,8%), reforçando a força da cultura, do entretenimento e da televisão aberta na construção da admiração do público brasileiro.

Já no campo político, Michelle Bolsonaro aparece com 5,7% das menções e Dilma Rousseff com 3,0%. A influenciadora Virgínia Fonseca também figura entre as mais citadas, com 2,7%, evidenciando como diferentes formas de liderança e visibilidade pública coexistem na percepção da sociedade.

“O ranking mostra que a admiração dos brasileiros passa por trajetórias muito diversas. Mulheres com forte presença cultural, política ou digital dividem espaço, refletindo um repertório cada vez mais amplo de referências femininas no país”, afirma Marlene Treuk, Gerente de Atendimento e Planejamento do Instituto QualiBest.

As mulheres mais admiradas do Brasil – 2026

Tatiana Sampaio – 15,3% Fernanda Montenegro – 8,8% Michelle Bolsonaro – 5,7% Paolla Oliveira – 3,8% Dilma Rousseff – 3,0% Virgínia Fonseca – 2,7% Fernanda Torres – 2,4% Ana Maria Braga – 2,3% Ivete Sangalo – 2,3% Taís Araújo – 1,8%

Sobre o Instituto QualiBest

Pioneiro em pesquisas online, o Instituto QualiBest acumulou, ao longo dos anos, uma série de ferramentas inovadoras, que vêm transformando a forma de conduzir pesquisa de mercado e buscar respostas para projetos qualitativos e quantitativos de diversos níveis de complexidade. Além disso, compartilha com o mercado com regularidade seus estudos proprietários. Possui hoje um painel com mais de 250 mil usuários ativos cadastrados em todo o País e já realizou mais de 5.000 estudos. Entre os clientes do Instituto destacam-se Kellogg’s, Heineken, Assaí, Decathlon, Sanofi, Royal Canin, Unilever, Oswaldo Cruz, Vivara, Ogilvy, entre outros.