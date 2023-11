Taxa de desemprego cai a 7,6%, mais baixo em 8 anos

A taxa de desemprego no Brasil caiu a 7,6% no trimestre

encerrado em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (30).

O resultado representa um recuo de 0,3 ponto percentual (p.p.) na comparação com os três meses anteriores e é o menor desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015, quando ficou em 7,5%, diz o instituto. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Nos três meses até outubro, a população desocupada caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior (ou menos 261 mil), totalizando 8,3 milhões de pessoas.

Santa Bárbara gera 3.291 empregos com carteira assinada entre janeiro e outubro

Santa Bárbara d’Oeste teve a geração de 3.291 empregos com carteira assinada entre janeiro e outubro deste ano de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (28) pelo Governo Federal.

De acordo com o estudo, no mês de outubro foram gerados 201 empregos em Santa Bárbara.

Os dados positivos vão ao encontro de outros estudos que apontam o “pleno emprego” no Município – nível onde não há desemprego cíclico ou baixa demanda de trabalho. A taxa de desemprego em Santa Bárbara d’Oeste ao fim do terceiro trimestre deste ano foi de apenas 2% – muito abaixo das médias regional (6,44%), do Estado de São Paulo (7,1%) e do País (7,7%).

