Teatro Lulu Benencase recebe peça sobre relacionamentos

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, às vésperas do

Dia dos Namorados, o espetáculo “Casa, Casais e Aiais…”, que será encenado pela Cia. Teatral Oitonopalco no sábado (10), às 20h, com entrada gratuita. O projeto foi aprovado por meio do edital PROAC – Programa de Ação Cultural. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na bilheteria do teatro ou pelo site www.entravip.com.br .

Antes disso, os atores da companhia coordenam a oficina Corpo e Voz em Cena, realizada no Centro de Cultura e Lazer no sábado, das 13h às 17h. São 20 vagas destinadas a atores e não atores a partir de 15 anos e as inscrições devem ser feitas no perfil da produtora no Instagram: @oitonopalco. A participação é gratuita.

“Casa, Casais e Aiais…” é um espetáculo de 70 minutos que aborda a temática dos relacionamentos. O enredo é pautado em situações do cotidiano de casais de todos os estilos e em todos os níveis de enamoramento. Do flerte na balada às alfinetadas trocadas na vida de casado, tudo será encenado no palco.

O espetáculo teatral de esquetes cênicas retrata o cotidiano dos relacionamentos amorosos, com um time de atores vivenciando situações cômicas, reflexivas, apaixonadas e divertidas. A trilha sonora é baseada no repertório de uma das maiores vozes brasileiras a cantar o amor, Marisa Monte.

O Teatro Municipal Lulu Benencase está localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol, em Americana. Mais informações pelo telefone: (19) 3461-3045.

