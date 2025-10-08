Teatro Municipal Lulu Benencase recebe “Jubileu Musical” no sábado

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe no sábado (11), às 17h, o evento “Jubileu Musical: 30 Anos de Talento”, em comemoração às três décadas de atividades do Conservatório Arte e Cultura. A classificação é livre e a entrada é gratuita. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro, localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

O espetáculo é uma homenagem à história do conservatório e promete ser uma noite de talentos, com apresentações sucessivas de alunos e professores em diversos instrumentos, como piano, órgão, saxofone e violino. As composições instrumentais serão complementadas pela apresentação de um coral.

Além das performances musicais, o jubileu reserva um momento para reviver memórias, com depoimentos de ex-alunos e professores narrando a história do Conservatório e sua contribuição para a formação pessoal.

“O Teatro Municipal Lulu Benencase mais uma vez recebe um evento gratuito ideal para amantes da boa música. Todos estão convidados a se divertir com as apresentações culturais”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

