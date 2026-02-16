AMERICANA, SP – A TecPlus Telecom, operadora referência em soluções de conectividade na Região Metropolitana de Campinas (RMC), anunciou nesta semana um novo ciclo de investimentos focado na expansão de sua malha de fibra óptica e na implementação da tecnologia Wi-Fi 6 em Americana. O objetivo é atender à crescente demanda por estabilidade e ultravelocidade em bairros estratégicos da cidade.

“Nosso foco não é apenas entregar megas, mas garantir que a tecnologia Wi-Fi 6 chegue ao roteador do cliente, permitindo que múltiplos dispositivos funcionem simultaneamente sem perda de desempenho”, afirma a diretoria da TecPlus.

Foco em Americana

A expansão prioriza áreas residenciais e polos comerciais de Americana, consolidando a TecPlus como uma alternativa robusta frente aos grandes players nacionais. Além da velocidade, o suporte técnico local e a baixa latência (ping) são os diferenciais que têm atraído novos assinantes na região.

Para os moradores de Americana que buscam uma conexão de alta performance, a TecPlus já disponibiliza a verificação de viabilidade técnica através de sua página exclusiva para Americana.

Sobre a TecPlus Telecom

Especialista em redes de alta performance, a TecPlus Telecom combina infraestrutura de ponta com um atendimento personalizado, focando na inclusão digital e na modernização das comunicações em Americana e região.

Contato e informações:

Site: https://tecplustelecom.com.br/