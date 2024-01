Tentaram roubar carro forte no supermercado: 2 feridos

Pai e filho ficaram feridos em uma tentativa de assalto

a carro-forte na tarde deste sábado (27), em Sumaré. O crime aconteceu no estacionamento de supermercado no bairro Maria Antônia e houve troca de tiros. O carro-forte estava estacionado em frente à entrada principal do Good Bom. O local estava cheio na hora do tiroteio.

TIROTEIO- Pelo menos quatro criminosos participaram do crime. Eles surpreenderam os vigilantes, que reagiram e deram início à troca de tiros. O estabelecimento estava lotado no momento do confronto que destruiu a porta do estabelecimento e deixou dois homens atingidos por balas.

As vítimas são um homem de 45 anos e seu filho, de 22, ambos moradores de Paulínia. O homem mais velho (pai) foi atingido de raspão na cabeça, enquanto o rapaz ficou ferido por estilhaços. Eles receberam atendimento médico logo em seguida e passam bem.

FRUSTRADOS- A quadrilha acabou tendo que fugir sem levar nada e equipes da Polícia Militar, com ajuda do helicóptero Águia, foram acionadas e iniciaram as buscas pelos criminosos. Até o fechamento desta publicação, ninguém havia sido detido.

Em nota, o Good Bom, confirmou que o crime foi cometido por quatro assaltantes, que estavam em dois carros, abandonados em uma rua próxima. Confira na íntegra:

O GoodBom informa que na tarde deste sábado, 27 de janeiro de 2024, quatro bandidos tentaram assaltar um carro-forte na loja localizada no Parque Sumaré. Na ocorrência, um disparo atingiu de raspão uma pessoa presente no local, e outras duas ficaram levemente feridas ao serem atingidas por estilhaços de vidro. O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no supermercado. Os clientes passam bem. Dois veículos foram utilizados para a tentativa de assalto ao carro-forte e abandonados em uma rua próxima. A perícia já está no local. O GoodBom Supermercados informa que está colaborando com a Polícia Militar com as investigações.

