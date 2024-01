Mais de 50 bairros podem ter “falta” d’água na terça em Santa Bárbara

Uma manutenção corretiva em um conjunto motobomba do sistema da Estação de Tratamento de Água – ETA II, na Vila Aparecida, foi programada para terça-feira (30) pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, das 8 ao meio-dia.

A necessidade de paralisação das funções da estação para a realização dos trabalhos e o tempo do restabelecimento total do sistema após a manutenção poderá deixar o abastecimento de água prejudicado até por volta das 16 horas de terça-feira para os bairros: Flamboyant, Alfa, Dona Margarida, Firenze, Terras di Siena, Dulce, Santa Luzia, Panambi, Boa Esperança, Linópolis, Laudissi I e II, Itamarati, Centro, Sans, Vila Aparecida, Vila Bética, Vila Alves, Jardim América, Vila Maria, Primavera, Beira Rio, Vila Diva, Jardim Industrial, Jardim Augusto Cavaleiro, jardim Oliveira, Vila Lola, Sartori, Vila Godoy, Belo Horizonte I, Vila Brasil, Grego, Santa Cecília, Colina Santa Bárbara, Furlan, Siqueira Campos, Santa Cruz, Santa Terezinha, Glebas Califórnia, Batagin, Icaraí, Loteamento Santa Bárbara, Vila Balan, Vila Macknight, Vila Santana, Vila Pacheco, Cruzeiro do Sul, Caiubi, Chácaras Pinheirinho, Vale das Cigarras, Recreio Paraíso, Roberto Romano, Rochelle I e II, Parque Olaria, Santa Alice e Vista Alegre (parte baixa).

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta a economia de água que fica reservada nas caixas dos imóveis durante esse período. Os telefones para informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias das 6 a meia-noite. Ou por mensagens de texto pelo WhatsApp: (19) 9.9992.6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.