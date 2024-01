Virada incrível de Jannik Sinner para se consagrar CAMPEÃO

do Australian Open, aos 22 anos.

O italiano reagiu e derrotou o número 3 do mundo Daniil Medvedev por 3/6 3/6 6/4 6/4 6/3. E podem anotar… o primeiro de MUITOS. Fenômeno desde os 17 anos, promete uma ótima rivalidade com o Alcaraz.

Mostrou muita força mental pra sair de um 6-3 e 5-1 abaixo. Medvedev vendeu caríssimo, mas faltou físico. Segunda final na Austrália que ele perde ganhando por 2 sets a 0.

