Teve Monza roubado e foi atrás com a Guarda

Uma mulher que teve seu Monza roubado

em Santa Bárbara d’Oeste decidiu pesquisar e conseguiu descobrir onde o carro estava.

O caso aconteceu no Cruzeiro do Sul no começo da noite, por volta das 18h30. A vítima teve seu Monza levado no jardim Sartori no começo do dia e logo depois foi atrás de saber onde o veículo estava.

Abaixo a descrição pormenorizada feita pela

Guarda GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM Reis .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Washington .🚨GCM Sernajoto

.📍DATA: 27/11/ 2023 .📍HORA: 18:35

.📍LOCAl Av. Iolanda Cones, 169

🛑 Auto localizado



Síntese:

Fomos informando através do CICOMM, que a proprietária do veículo Monza de cor azul, placas BUT 8442, produto de furto nesta data no início do dia pelo bairro Sartori, que referido veiculo teria sido visualizado pela vítima pelo bairro Cruzeiro do Sul, está equipe deslocou até o local onde foi localizado o referido veículo pelo local supracitado, veiculo conduzindo pela vítima que esteve no local ao plantão policial onde apos ser elaborado B.O, de auto localizado, o veículo foi restituido a vítima.

