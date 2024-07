The Bear lidera; séries e filmes mais vistos semana 3 de julho

Musa fitness Nathalia Fernandes arrasa no Flamengo

Uma mulher sonhadora e determinada, que batalha todos os dias para alcançar os seus objetivos e que ama novos desafios. Estamos falando da modelo fitness Nathalia Fernandes, 26 anos, que resolveu se inscrever como Musa do Flamengo, no concurso Musa do Brasileirão 2024.

Natural de Curvelo/MG, mas vivendo em Uberlândia/MG, Nathalia, do signo de peixes, revelou que ama treinar e deixar o seu shape sarado. Ela confirmou que é a primeira vez que participa deste tipo de evento e contou sobre o que lhe fizeram se inscrever no concurso para obter a faixa de musa rubro-negra.

“Eu me inscrevi no Musa do Brasileirão porque eu queria fazer algo novo e queria participar de alguma coisa que me tirasse da minha bolha, pois eu sou uma pessoa muito tímida mesmo não parecendo, aí eu queria me colocar num lugar com visibilidade para eu poder vencer meus medos que seria medo de lugares cheios de multidão. É um concurso que eu vejo que dá bastante visibilidade para a pessoa principalmente no meu segmento de trabalho”, disse a bela torcedora do time carioca.

Nathalia faz muito sucesso com suas publicações, onde não economiza nas fotos ostentando toda a sua beleza, carisma e suas curvas de tirar o fôlego. Para poder acompanhar mais sobre a gata mineira, basta seguir ela no seu perfil @nathaliaffernandez e curtir suas lindas fotos.

