Thermas dos Laranjais espera 240 mil turistas estas férias

O Thermas dos Laranjais, localizado na Estância Turística

de Olímpia, é a opção ideal para quem busca diversão e relaxamento nas férias de julho. Com a expectativa de receber 240 mil turistas (cerca de 10% a mais do que no mesmo período do ano passado), o parque aquático se consolida como um dos destinos mais procurados do país e o mais visitado na América Latina.

Com 55 atrações para toda a família, o Thermas dos Laranjais oferece experiências únicas. Destaque para o Lendário, maior complexo de toboáguas do Brasil, com emocionantes cápsulas em queda livre. Os visitantes também podem se aventurar nos toboáguas Kamikaze e Everest, com 30 metros de altura, ou deslizar pela estrutura da Asa Delta, que imita uma pista de skate e atinge velocidades de até 60km/h.

Para as crianças, o parque possui o Espaço Kids, com mais de 3.100 m² e cheio de atrações como a bolha infantil, toboáguas, escorregadores e a famosa tirolesa kids. E o Play Kids, um ambiente temático com águas aquecidas agradáveis, ideal para os pequenos aproveitarem ao máximo.

Aqueles que desejam relaxar podem desfrutar das piscinas de ondas artificiais, do tranquilo Rio Lento e da inspiradora Piscina de Ressurgência, baseada no Mar de Israel e pioneira no mundo, além dos ofurôs com temperatura que chega a 40°C.

Para repor as energias, o Thermas dos Laranjais oferece uma praça de alimentação com mais de 32 lanchonetes e restaurantes, proporcionando diversas opções gastronômicas para todos os gostos.

Olímpia

Com 55 mil habitantes, a Estância Turística de Olímpia possui a segunda maior rede hoteleira do estado de São Paulo, superior a 34 mil leitos. O turismo representa 65% da economia local.

Com base no histórico de visitação e nos números do primeiro trimestre (1,8 milhão), a cidade estima mais de 4 milhões de visitantes em 2023. Para a temporada de julho, a expectativa da Prefeitura é receber mais de 450 mil turistas, representando um aumento de 21% em relação ao fluxo de hóspedes registrado no último ano.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado em Olímpia, interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado na América Latina. Seus mais de 300 mil metros quadrados reúnem mais de 55 atrações, como a 1ª montanha-russa aquática do Brasil, complexos de toboáguas, piscina de surfe, duas praias artificiais, piscinas de sonolência e ressurgência, rio de correnteza e parque infantil, todas abastecidas com água quente natural. Sua estrutura conta ainda com serviços de restaurantes, lanchonetes e lojas. Principal responsável pelo turismo na cidade, emprega mais de 500 pessoas de forma direta. Conheça o parque: www.termas.com.br. Telefone: (17) 3279-3500.

