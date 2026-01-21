Thiago Brochi propõe vacinação domiciliar a pessoas com TEA em Americana

Vereador apresentou Indicação à Prefeitura sugerindo a implantação da iniciativa para os autistas no município

O vereador Thiago Brochi (PL) apresentou a Indicação nº 725/2026 solicitando ao Poder Executivo de Americana a implantação de vacinação domiciliar para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

A proposta tem como objetivo garantir acesso humanizado à saúde, respeitando as particularidades das pessoas com TEA que enfrentam dificuldades de deslocamento, hipersensibilidade sensorial ou crises comportamentais em ambientes como unidades de saúde.

De acordo com a indicação, a vacinação em domicílio poderá ser realizada por equipes já existentes da rede municipal, como a Atenção Básica ou a Estratégia Saúde da Família, mediante apresentação de laudo médico que comprove o diagnóstico e a necessidade do atendimento domiciliar. A medida contempla tanto as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação quanto campanhas específicas.

O parlamentar destaca que a iniciativa promove inclusão, equidade e efetividade nas políticas públicas de saúde, evitando atrasos vacinais e garantindo o direito à imunização desse público. A proposta também está alinhada à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

A indicação não gera impacto financeiro adicional ao município, uma vez que utiliza a estrutura já existente da rede pública de saúde, e foi encaminhada ao Executivo para análise e adoção das providências cabíveis.

