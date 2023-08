Threads foi de berço, orkut, clubhouse?

A rede que prometeu matar o twitter X não conseguiu empolgar os usuários brasileiros. Pouco mais de um mês depois de entrar no ar com recordes de usuários e ‘turbinada’ pelo instagram, a rede social logo perdeu o fôlego.

Ao NM, alguns usuários apontaram falhas no Threads para que ele não avançasse e conquistasse os brasileiros.

Não traz novidades importantes, como o Tiktok fez, por exemplo Seus recursos são piores que os do twitter Assustou um pouco com a obrigatoriedade de não se apagar a conta Mais um app pra ver ‘da preguiça’ nos brasileiros

Apesar das lambanças de Ellon Musk no comando do twitter X, a rede que ia ser destronada pelo Threads segue firme. Seu público é mais jovem ou os das corporações/famosos e os trending topics seguem como exclusividade da rede.

LEIA +: 40,9% usam o telefone no banheiro nas Américas

Assim como o telegram, os usuários que baixaram a nova rede disseram que mantém o app no telefone, mas que raramente o acessam. Só fazem quando se lembram.

COMO O KOO- Hoje em dia os brasileiros estão com os telefones cheios de apps que usam muito pouco, mas mesmo assim os mantêm no celular para casos de emergência. Nessa lista da emergência em caso de queda do seu app mais usado, temos os casos do Telegram e do koo, app indiano que ferveu numa das recentes crises do twitter agora X.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP