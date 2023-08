Venda de carros em Americana cresceu 52% desde janeiro

Desde janeiro deste ano, a venda de carros em Americana cresceu 52%. Levantamento do Portal Novo Momento mostra que houve uma disparada do número de veículos comercializados na cidade, mesmo sem incluir as vendas realizadas por meio do programa do Governo Federal.

Nos dados a seguir, também é possível observar o crescimento da frota de carros nos últimos 20 anos. Número de veículos emplacados no município aumentou de 79 mil para 196 mil nos últimos vinte anos. O mês de referência deste estudo é junho:

LEIA TAMBÉM: HB20 e moto Honda são os modelos preferidos dos bandidos em Americana

Total de veículos em geral:

• 2003: 79.701, sendo 54.846 carros e 9.427 motos

• 2013: 150.249, sendo 94.228 carros e 24.046 motos (média de 19 vendas por dia)

• 2018: 176.129, sendo 110.879 carros e 26.750 motos (média de 14 vendas por dia)

• 2022: 192.612, sendo 118.993 carros (média de 9 vendas por dia)

• 2023/janeiro: 194.675, sendo 119.578 carros

• 2023/junho: 196.502, sendo 120.366 carros e 30.652 motos (média de 10 por dia)

 Total de carros vendidos entre janeiro e junho do ano passado: 516

 Total de carros vendidos entre julho a dezembro do ano passado: 518

 Total de carros vendidos de janeiro a junho/23 (exceto programa): 788 (52% a mais)

Chama a atenção o número de novas motocicletas emplacadas, número que hoje representa apenas 15% do total de veículos.

Atualmente também circulam nas ruas de Americana: 3.536 caminhões, 1.000 tratores, 24.697 caminhonetes, 537 micro-ônibus, 7.016 motonetas, 585 ônibus, 4.397 reboques e 3.021 utilitários.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP