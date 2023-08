SB reúne escolas privadas para discutir educação antirracista

Educação para equidade. A equipe da Secretaria de Educação de Santa Bárbara d´Oeste esteve reunida na última sexta-feira (18) com representantes de escolas da rede privada de ensino para compartilhar o Projeto Jaê e discutir as diretrizes da Lei nº 10.639, de 2003, que prevê a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, bem como a educação das relações étnico-raciais na educação básica.

O Projeto Jaê – Educação para Equidade, instituído no Município desde 2021, é uma parceria com a Comunidade Educativa CEDAC. A parceria foi firmada pelo destaque de Santa Bárbara em seu percurso formativo desde 2013 e nas práticas de educação antirracista.

O objetivo principal do Projeto Jaê é diminuir as desigualdades raciais no desenvolvimento das aprendizagens, promovendo práticas antirracistas nas escolas e constituindo uma rede intersetorial de apoio à equidade na Educação possibilitando ações simultâneas oferecidas à comunidade escolar envolvendo profissionais, familiares e estudantes.

A Lei nº 10.639 é fruto da atuação histórica do movimento negro brasileiro, criada para que todo o Brasil avance no sentido de transformar suas relações sociais em prol da igualdade racial e conheça culturas e histórias ainda pouco abordadas em creches, escolas e universidades brasileiras.

