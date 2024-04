Ricardo Tite quer aumentar a votação e

ter um mandato efetivo a partir de 2025. Ele foi para o Agir e hoje é uma das principais apostas da legenda para a eleição.

Abaixo um breve relato que ele fez a pedido do NM.

Ele foi servidor público por mais de 20 anos e em 2020 se candidatou para uma vaga de vereador na Câmara Municipal de Americana ficando como suplente com 616 votos. Muito atuante no município principalmente na região dos bairros São Vito e São Manoel, também contribui como voluntário no Esporte Clube São Manoel, um projeto que atende aproximadamente 400 crianças e adolescentes com aulas de futebol que ajudam no desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas além de incentivar a convivência em equipe. Leia + sobre política regional Como suplente de vereador assumiu algumas sessões oportunidade que apresentou 23 proposituras, sendo 3 projetos de lei que foram aprovados e sancionados: Lei 6566/2021 – Dispõe sobre o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso Refere a importância da valorização e integração dos idosos, sendo mais uma ferramenta para ampliar o convívio social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Lei 6793/2023 – Institui a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico. Objetivo é estimular a prática de esporte por pessoas portadoras de necessidades especiais, sensibilizar e integrar a sociedade em seus diversos segmentos para debates sobre o assunto, entre outras ações.

Lei 6809/2023- Dispõe sobre Campanha Permanente e Continuada de Combate aos Golpes Financeiros Praticados Contra Idosos. O intuito é contribuir para evitar a violência financeira e patrimonial contra idosos promovendo o esclarecimento e a sensibilização da população quanto as medidas de proteção e auxilio às vítimas de golpes financeiros. Tite está filiado ao partido AGIR 36 e pretende disputar uma vaga para o cargo de vereador nas eleições de 2024.

