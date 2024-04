Sumaré Atlético faz avaliação técnica de garotos 2014 e 15

Com apoio da Prefeitura, o Sumaré Atlético Clube realizará no dia 2 de maio

uma avaliação técnica para garotos nascidos em 2014 e 2015. O teste será no Campo do Jardim Alvorada, localizado na rua Luiz Campo Dall’Orto, 72, Jardim Alvorada. O objetivo do clube é a participação no Campeonato Paulista das categorias de base. A participação é gratuita e a inscrição deverá ser feita pelo site bit.ly/AvaliaCFA.

Para os nascidos em 2015, o horário será às 15 horas e para os nascidos em 2014, às 16h30. É recomendado chegar 45 minutos antes para a identificação. É preciso apresentar o RG original e utilizar chuteira, camisa branca, calção e meiões pretos.

O time está montando o elenco para o Campeonato Paulista sub-11 de 2025. Em 2024, o clube disputa o Paulista Cup, Copa Buh, Interior Cup e União Cup. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram “@SacSumare”, pela página do Facebook “Sac Sumaré AC – Base” e pelo site bit.ly/AvaliaCFA.

“Nossos garotos nos enchem de orgulho e levam o nome de Sumaré por todo o Estado. Ampliar a participação em novas etapas e/ou competições é uma evolução natural do clube, que tem crescido cada vez mais. Queremos revelar os talentos da cidade e gerar novas oportunidades aos nossos jovens. Convidamos os garotos atletas de Sumaré a participarem da peneira, é uma excelente chance e uma ótima experiência”, disse o prefeito Luiz Dalben.