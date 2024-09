Em celebração ao Dia do Cliente, o Tivoli Shopping traz uma atração musical inédita: o Piano Rock, com apresentação do músico Anderson Féboli. Gratuita, a iniciativa que proporcionará uma experiência única para os amantes de música e entretenimento, acontecerá entre os dias 13 e 15 de setembro, em frente ao Outback.

Com 27 anos dedicados à arte, Féboli trará ao público uma fusão entre o rock clássico e contemporâneo em interpretações únicas ao piano. O repertório contará com sucessos de bandas como The Beatles e Legião Urbana, U2, Guns N’Roses, Coldplay, Oasis, The Police, ABBA, Roxette, Bon Jovi, Eddie Van Halen, além de hits mais recentes como The Weeknd e trilhas sonoras marcantes de filmes.

Féboli, que além de pianista é professor de música e também domina instrumentos como violino e acordeon, tem uma trajetória artística sólida, tendo trabalhado com bandas renomadas como Villa Baggage, Cheiro da Terra e Trio Bravana.

Interatividade e dinamismo

Com a intenção de proporcionar uma interação direta com o público, Féboli convida todos a participarem da apresentação, tornando a experiência ainda mais imersiva. “O rock sempre foi meu estilo favorito e, embora tenha começado com piano erudito, senti a necessidade de trazer o estilo para o instrumento. Esse projeto começou em eventos particulares e agora está ganhando espaço no público geral”, comenta o músico.

Ele afirma que lapidou seu repertório, criando uma apresentação envolvente e dinâmica, com grandes clássicos do rock nacional e internacional.

A coordenadora de marketing do Tivoli, Paula Funichello, destaca o ineditismo e a importância de proporcionar novas experiências aos clientes. “Estamos sempre em busca de inovações para surpreender nossos consumidores. O Piano Rock é uma apresentação inédita no nosso shopping e faz parte do nosso compromisso de oferecer entretenimento de qualidade, proporcionando momentos únicos para o nosso público. Celebrar o Dia do Cliente com uma atração como essa demonstra nosso empenho em criar experiências memoráveis para todos que visitam o shopping”, afirma.

O Dia do Cliente

O Dia do Cliente é celebrado anualmente no dia 15 de setembro e foi criado em 2003 com o objetivo de homenagear e valorizar os consumidores em todo o país. A data reforça a importância do relacionamento entre empresas e seus clientes, destacando a relevância do consumidor para o sucesso de qualquer negócio.

Serviço:

Piano Rock com Anderson Féboli

Data: 13, 14 e 15 de setembro de 2024

Horário: Dia 13, às 19h30; dias 14 e 15, às 12h30

Local: Em frente ao Outback

Entrada: Gratuita

