Mostra resgata memória da cidade com fotografias e objetos históricos até o dia 30

O mês de setembro ficará marcado por um convite especial à memória dos clientes do Tivoli Shopping. Para celebrar os 150 anos de Americana – comemorados no final de agosto -, o centro de compras recebe, entre os dias 17 e 30 de setembro, a exposição que homenageia a história, a cultura e a identidade do município. A mostra reúne fotografias de dez profissionais da cidade e objetos que carregam significados únicos, despertando sentimentos de pertencimento e orgulho em cada visitante.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Aberta ao público e gratuita, a exposição apresenta imagens de pontos turísticos, espaços históricos e paisagens que traduzem a essência da cidade, além de peças que reforçam sua trajetória. Entre os itens expostos estão uma tiara da família Müller, troféus esportivos conquistados ao longo dos anos e até uma maquete projetada por Oscar Niemeyer, referência da arquitetura mundial.

Fundada em 1875, Americana nasceu a partir da chegada de imigrantes sulistas norte-americanos após a Guerra Civil nos Estados Unidos e cresceu em torno da Estação Santa Bárbara da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, inaugurada em 27 de agosto do mesmo ano, com a presença do imperador D. Pedro II.

Relevância

Além de marcar a história local, a exposição também destaca a relevância de Americana no cenário regional. Vizinha de Santa Bárbara d’Oeste, as duas cidades são separadas apenas por uma rua, o que reforça a conexão direta entre seus moradores.

O projeto é uma da Faculdade de Americana (FAM), com curadoria do jornalista Will Moreira, e propõe despertar no público a conexão com a história da cidade. “Estamos felizes por oferecer à comunidade a oportunidade de conhecer e revisitar a história de Americana por meio da fotografia. É uma forma de eternizar memórias e reforçar o orgulho de pertencer a esta cidade”, afirma Will Moreira, diretor-geral do Portal de Americana.

Diretor da FAM, Gustavo Azzolini também ressalta a importância da mostra: “Este é um evento que marca a história da cidade. Dentre os 150 anos, há 25 a FAM faz parte dessa trajetória e nossa expectativa é que o público aproveite para conhecer mais sobre Americana e se inspire com essa caminhada”, diz.

Pertencimento

Para o Tivoli Shopping, receber a mostra é mais uma oportunidade de se posicionar como ponto de encontro da comunidade e guardião de memórias que atravessam gerações. “Nos orgulhamos muito em receber essa exposição. Americana é nossa vizinha, separada de Santa Bárbara apenas por uma rua, e muitos moradores da cidade passam com frequência pelo Tivoli, que já escolheram como ponto de lazer e compras. Receber essa mostra é também uma forma de retribuir o carinho dessa comunidade e contar um pouco mais sobre a história e os moradores de Americana, que tão bem acolhem o nosso shopping”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Serviço Tivoli

Exposição 150 anos de Americana

Data: 17 a 30 de setembro de 2025

Local: Tivoli Shopping

Leia + sobre diversão e arte