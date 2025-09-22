A auxiliar administrativa Gabriela Eduarda, que teve seu carro destruído nos incêndios que atingiram Santa Bárbara d’Oeste neste domingo, lançou uma vaquinha para tentar recuperar parte do prejuízo.

O valor total da vaquinha é de R$33.000 e o link foi deixado para contribuições on-line. No Instagram, ela também deixou sua conta aberta e tem recebido doações via Pix.

Carros e desespero

Foram vários incêndios registrados em Santa Bárbara e Americana neste domingo. Em um condomínio de SB, moradores saíram de suas casas para evitar o calor. O prefeito da cidade gravou um vídeo a noite explicando parte da tragédia.

Duas rodovias chegaram a ser interditadas por conta da fumaça.

