Faleceu neste sábado (20), no Hospital São Francisco, o vendedor americanense Benê Vargas, ou Benedito Luiz Vargas, aos 60 anos.

Era muito conhecido na cidade, tendo servido no Tiro de Guerra em 1984 e atuado como ministro da Eucaristia na Paróquia de São Benedito, no bairro Colina.

Benê Vargas deixa esposa e dois filhos.

O corpo está sendo velado neste domingo (21), das 10h às 13h30, no Velório da Saudade. O sepultamento acontece em seguida, no Cemitério da Saudade, em Americana.

Nossos sentimentos à família e amigos neste momento.

