Prefeitura irá utilizar recursos, oriundos do novo PAC, para obras de proteção e recuperação dos cursos d´água que formam os afluentes do ribeirão Jacuba e do córrego Santa Clara

Hortolândia teve uma conquista importante para continuar com melhorias de infraestrutura. O município foi contemplado pelo governo federal com recursos de mais R$ 160 milhões para obras de macrodrenagem. O anúncio foi feito pelo Ministério das Cidades, em Brasília (DF), na quinta-feira (18). Os recursos serão repassados por meio do Novo PAC (Programa de Aceleramento do Crescimento) Seleções.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O secretário de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica, Eduardo Marchetti Francisco, destaca que as obras irão praticamente resolver todos os problemas de macrodrenagem do município.

“Mitigaremos a quase totalidade das áreas ainda sujeitas à inundação na cidade. Além disso, encerraremos de vez o problema de acúmulo de areia (assoreamento) no JAC1, 2 (Remanso das Águas) e 3 (Lago da Fé). O financiamento engloba obras em quase toda bacia de contribuição hídrica do munícipio”, salienta o secretário.

De acordo com a Secretaria de Governo, os recursos são oriundos do OGU (Orçamento Geral da União) e do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) sem a obrigatoriedade de contrapartida do município. De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbana e Gestão Estratégica, a previsão é que o governo federal faça o repasse dos recursos no primeiro semestre de 2026.

Os recursos serão destinados para a execução de obras de macrodrenagem, a fim de prevenir desastres naturais relacionados a enchentes e inundações urbanas e em áreas ribeirinhas. As intervenções a serem realizadas visam proteção e recuperação dos cursos d´água que formam os afluentes do ribeirão Jacuba e do córrego Santa Clara. As obras vão beneficiar todas as regiões da cidade. As obras serão iniciadas pela região do Jardim Nova Hortolândia.

As obras propostas pelo município ao governo federal vão auxiliar na contenção de processos erosivos, recuperar margens degradadas e melhorar a drenagem urbana. Tudo isso irá garantir mais segurança hídrica e urbana para a população.

INVESTE Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia tem investido de forma estratégica em canalização de córregos para prevenir desastres naturais, como alagamentos e enchentes, e diminuir áreas de risco associadas à ocupação urbana desordenada e à degradação ambiental.

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes destacou a conquista dos recursos pelo município. “As obras de macrodrenagem são importantes para a cidade. Com essa boa notícia que o governo federal contemplou o município com esses recursos, mais uma vez Hortolândia dá um passo à frente. Com a realização dessas obras, vamos garantir mais qualidade de vida para a população”, destaca o prefeito.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Cafu Cesar, salientou a excelência do corpo técnico que atua na Prefeitura com a tarefa de desenvolver projetos importantes para o município. “Hortolândia conquistou esses recursos pois é uma administração formada por grandes técnicos, capazes de desenvolver grandes projetos. Nosso papel é fazer a articulação política, e isso é muito importante. Mas, isso só dá certo porque há um planejamento muito bem construído, e que pensa uma cidade inteligente e sustentável para hoje e para os próximos 30 anos”, destacou o vice-prefeito.

CANALIZAÇÕES

Este ano, a Prefeitura de Hortolândia já iniciou duas obras de canalização em diferentes regiões da cidade. Em agosto, o município começou a canalização de um trecho do ribeirão Jacuba no Jardim Santa Emília. A intervenção integra a construção de um novo parque socioambiental no bairro.

Também em agosto, a Prefeitura iniciou a canalização de um córrego que passa ao lado da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Tarsila do Amaral, no Jardim Amanda. O córrego passa por dentro do futuro parque sociomabiental do Jardim Amanda, em construção e cuja primeira parte está prevista para ser entregue em dezembro. O córrego deságua na primeira lagoa do Jardim Amanda.

LICITAÇÕES

Ainda em agosto, a Prefeitura de Hortolândia anunciou as licitações de mais quatro parques e do centro de eventos, sob a Ponte Estaiada, e de uma praça na região do Jardim Firenze, próximo ao Fórum.

Leia Mais notícias da cidade e região