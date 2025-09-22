O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana programou para este sábado (20) e domingo (21) a instalação de ventosas na rede de abastecimento da Avenida de Cillo e da Rua Marechal Deodoro. As melhorias têm como objetivo aumentar a eficiência e a proteção do sistema. O abastecimento de água não será prejudicado durante os serviços.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No sábado à tarde, a intervenção será realizada na Rua Marechal Deodoro, em trecho próximo à Rua Fernando Camargo. No domingo, a partir das 7h, os trabalhos acontecem na Avenida de Cillo, na altura do número 530, sentido bairro-Centro. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até segunda-feira (22).

DAE se pronuncia na voz do superin

“A instalação das válvulas irá proporcionar maior proteção à rede de abastecimento, contribuindo para a ventilação da desaeração (remoção de gases) da tubulação. A função dos dispositivos é remover o ar preso e gases dissolvidos, melhorando a eficiência do sistema”, explicou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Leia Mais notícias da cidade e região