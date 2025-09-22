O Instagram segue como a rede social mais utilizada, porém não reina sozinho. Marcas de esportes, moda, beleza e até de serviços financeiros figuram entre as preferidas. Essas são algumas das constatações de uma pesquisa feita com universitários de três regiões do Brasil, com idade entre 18 e 23 anos.

Realizada pela universitech Cheers — que possui um aplicativo utilizado por 2 milhões de estudantes para acessar eventos —, a pesquisa dimensiona hábitos e consumo de mídias digitais entre esses jovens.

O levantamento mostra, por exemplo, que o Instagram é utilizado diariamente por 95% dos entrevistados. Mas o TikTok também figura em posição de destaque, com uso diário por 75% dos jovens, com um detalhe: a rede é utilizada não só para entretenimento, mas também para moldar consumo, comportamento e influência, segundo o estudo.

O YouTube, por sua vez, mantém relevância pela cultura de seu uso: é a plataforma preferida para conteúdos com maior profundidade. A pesquisa observa também que a rede social X, antigo Twitter, apesar de altos e baixos, ainda encontra seu espaço em nichos engajados.

MARCAS E MARKETING DE INFLUÊNCIA

Aos participantes do estudo da Cheers foi feita a seguinte pergunta: “Quais marcas você acompanha nas redes sociais que te representam ou te inspiram?”. Não foi dado nenhum exemplo, nem sinalizado segmento algum, com o objetivo de que emergissem aquelas marcas que, de fato, estão na cabeça das novas gerações.

A diversidade de marcas foi o principal resultado. Gigantes e tradicionais, como Nike e Adidas, de artigos esportivos, despontam na dianteira. Entretanto, outras categorias também estiveram presentes nas respostas.

Uma dessas categorias é a de beleza e cuidados pessoais. Nesse segmento, as mais citadas foram Wepink, Grupo Boticário, Natura e Boca Rosa. No varejo de moda, se sobressaem Lojas Renner S.A., Shein e Youcom, “conquistando espaço significativo”, conforme sublinha o estudo. Em entretenimento, a Netflix lidera.

Engana-se quem pensa que a juventude não se preocupa com a vida financeira. Tanto que uma das marcas mais lembradas pelo público da pesquisa vem justamente de serviços financeiros: a Nubank.

“O que essas marcas têm em comum? Não é apenas o produto, mas a capacidade de entregar qualidade, inovação, autenticidade e, acima de tudo, um alinhamento real com os valores e aspirações do público jovem. Eles buscam marcas que os representem e os inspirem no dia a dia”, avalia o fundador e CEO da Cheers, Gabriel Russo.

SOBRE A PESQUISA instagram

A pesquisa foi realizada com uma amostra qualitativa de 500 dos 2 milhões de usuários das soluções da Cheers. O público participante do estudo se concentra nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O objetivo, segundo Russo, foi obter uma compreensão dos hábitos e consumos de jovens universitários, e “transformar essa compreensão profunda em inteligência de mercado”.

SOBRE A CHEERS

A Cheers nasceu em 2018, em Curitiba, como a primeira universitech do Brasil — isto é, empresa de base tecnológica que oferece soluções para o público universitário. A startup surgiu inicialmente para facilitar o cotidiano de estudantes e entidades acadêmicas, com a digitalização de ingressos para eventos. O modelo inovador substituiu os antigos bilhetes de papel por ingressos digitais com QR Code, otimizando o controle de acesso e reduzindo o impacto ambiental. Com o tempo, a plataforma evoluiu para oferecer ao público jovem algo além, tornando-se um ponto de conexão para bares e baladas, além de oferecer um sistema de gestão completo às atléticas e associações estudantis, incluindo marketplace. Em torno de 4 mil entidades acadêmicas de todo o Brasil já são parceiras da universitech.

