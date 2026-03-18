Tivoli recebe festivais com gastronomia internacional e música ao vivo

Festival Volta ao Mundo & Festival do Burger acontecem entre os dias 19 e 22, no estacionamento do shopping, com entrada gratuita e programação para toda a família

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Tivoli Shopping recebe entre quinta-feira e domingo (dias 19 a 22 de março), uma nova edição do Festival Volta ao Mundo & Festival do Burger, eventos gastronômicos que prometem transformar o estacionamento do centro de compras em um verdadeiro circuito de sabores nacionais e internacionais, com música ao vivo e atrações para todas as idades.

Com entrada gratuita, o festival reúne operações gastronômicas que apresentam pratos inspirados em diferentes culturas e países, além de hambúrgueres artesanais preparados com combinações criativas e ingredientes especiais. “O Tivoli busca constantemente oferecer experiências diferenciadas ao público da região. Eventos como esses proporcionam momentos de lazer, gastronomia e convivência para toda a família, transformando o shopping em um espaço de encontro e entretenimento”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Viagem gastronômica e hambúrgueres artesanais em destaque

A proposta do Festival Volta ao Mundo é levar o público a uma verdadeira viagem culinária. Durante os quatro dias de programação, os visitantes poderão experimentar pratos inspirados em diferentes países, com opções que passam por culinária japonesa, coreana, mexicana, argentina, uruguaia e espanhola, além de clássicos da gastronomia brasileira.

Os estandes trazem receitas típicas e releituras criativas que permitem ao público explorar sabores diversos em um único lugar.

Já o Festival do Burger reúne hambúrgueres artesanais inspirados em cidades americanas reconhecidas pela tradição no preparo do prato, como Chicago e Texas. Os visitantes poderão experimentar desde versões clássicas até criações especiais com ingredientes diferenciados, que combinam sabores tradicionais com releituras inspiradas na culinária brasileira.

Música ao vivo e diversão para toda a família

Além da gastronomia, o evento também conta com programação musical ao vivo, criando um ambiente descontraído e ideal para aproveitar com amigos e familiares. A programação musical conta com apresentação de Anete Santa Lucia (rock & MPB) na quinta-feira, dia 19; Banda Confisco com tributo à Charlie Brown Jr, na sexta-feira (20); Teo The Sheep com o melhor flashback do anos 80, 90 e 2000 no sábado (21) e, fechando a programação, tributo à banda Mamonas Assassinas com apresentação de Cólica Renal no domingo (22).

O Festival Volta ao Mundo & Festival do Burger também contará com espaço kids com monitores, garantindo diversão segura para as crianças, além de ambiente pet friendly, permitindo que os visitantes levem seus animais de estimação.

📍 SERVIÇO

Festival Volta ao Mundo & Festival do Burger

📅 De 19 a 22 de março de 2026 (quinta-feira a domingo)

⏰Quinta-feira: das 17h às 22h | Sexta, sábado e domingo: das 12h às 22h

🎤Apresentações musicais: quinta, sexta, sábado a partir das 20h | Domingo a partir das 19h

📍 Estacionamento | Tivoli Shopping

Leia + sobre diversão e arte