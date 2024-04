Tivoli Shopping recebe festival de churrasco de quinta a domingo

Santa Bárbara d’Oeste será palco do Burning Fest, um festival de churrasco que acontece no estacionamento do Tivoli Shopping de quinta-feira a domingo (11 a 14 de abril). A entrada é gratuita.

Pela primeira vez na cidade, o evento conta com uma variedade gastronômica e promete proporcionar aos amantes de boa comida uma experiência inesquecível.

O Burning Fest também contará com uma celebração de shows ao vivo, trazendo uma line UP de Rock Roll inesquecível.

Em sua 47ª edição, o festival contará com shows ao vivo durante todos os dias, garantindo entretenimento de qualidade para todos os presentes. Além disso, haverá uma Área Kids, proporcionando diversão para toda a família.

O Burning Fest oferecerá uma ampla variedade de opções culinárias, incluindo churrasco, parrilla, costela de chão e hambúrgueres, além dos trucks de gastronomia variada, como torresmo, crepes e churros.

O evento acontecerá no Estacionamento do Tivoli Shopping nos seguintes horários:

Dias 11 e 12 de abril: das 17h às 22h

Dias 13 e 14 de abril: das 12h às 22h

O evento é pet-friendly.