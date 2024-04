Considere a relevância de uma espessura de 1,70 mm – um nono recorde mundial que introduz um novo padrão na relojoaria. Este novo Octo Finissimo Ultra não é apenas o relógio mecânico mais fino já produzido, mas é também o cronômetro COSC mais fino do mundo.

Este marco reflete um processo rigoroso, que enfatiza um compromisso em reavaliar e transcender as convenções da alta relojoaria tradicional, impulsionando o admirável artesanato para um contexto contemporâneo. O resultado é impressionante: o design incomparável do relógio torna-se evidente à primeira vista, provocando uma reflexão sobre a inovação por trás de sua criação.

A jornada até este recorde foi formidável, começando com a tarefa de conciliar uma finura extrema com robustez. Criar o relógio mecânico mais fino do mundo não é possível com base apenas em conceitos existentes. Requer uma mudança de paradigma, começando de novo a partir do zero.

Foi precisamente isso que a Bulgari conseguiu com o lançamento do Octo Finissimo Ultra e a sua extraordinária espessura de apenas 1,80 mm em 2022. Inspirado por esta conquista e convencido de que os limites não tinham sido alcançados, o departamento de Pesquisa & Desenvolvimento da Bulgari, em colaboração com a Concepto (especialistas em mecanismos complexos), decidiu ir ainda mais longe. Como um velocista alcançando um novo recorde pessoal, cada fração de aperfeiçoamento exigia um esforço exponencial. Superar conquistas já históricas é uma prova do poder da inovação, da determinação e da capacidade de questionar as normas estabelecidas.

Antoine Pin, diretor da divisão relojoeira da Bulgari, reflete: “O Octo Finissimo é um vasto playground de inovação e design – e uma fonte de desafios sem precedentes – para o departamento de Pesquisa & Desenvolvimento da Bulgari. Esta é a nona ocasião em que nossos engenheiros, relojoeiros e designers desafiaram as leis da física para oferecer relógios complexos de finura incomparável. Essas conquistas são mais profundas do que a habilidade relojoeira que representam: elas definem nosso DNA. A Bulgari pretende inovar, continuar desfiando os limites, dominando a arte do extraordinário – e sempre surpreendendo.”

A arte da maestria

Dado que os limites da finura do movimento já tenham sido alcançados com o Octo Finissimo Ultra, alcançar um perfil ainda mais fino para o Octo Finissimo Ultra COSC envolveu um retrabalho da caixa, otimizando o cristal de safira. Por meio de passos incrementais pacientes e meticulosos, os engenheiros conseguiram reduzir aquele crítico décimo de milímetro – e estabelecer um novo recorde mundial.

Em termos de estrutura geral, o fundo da caixa serve como placa principal, sobre a qual são montados os 170 componentes do calibre de manufatura BVL180 de corda manual. Esses componentes são selecionados através de sistemas de medição óptica de 1/10 mícron, para poder selecionar as peças que mais se aproximam da dimensão perfeita, de forma a superar a precisão dos recursos de produção. Este movimento mecânico com certificação COSC introduz outra camada de complexidade e marca uma inovação na linha Ultra.

O desafio de garantir a rigidez adequada para um relógio medindo 40 mm de diâmetro e apenas 1,70 mm de espessura foi superado pela confecção do fundo/placa principal da caixa em carboneto de tungstênio particularmente denso, rígido e ultra-resistente.

Além disso, para maximizar a utilização da área de superfície do relógio, os mostradores das horas e dos minutos, o barrilhete grande – com uma reserva de marcha de 50 horas – e o escapamento interagem habilmente com a geometria circular da abertura do bisel, ajustando-a ligeiramente.

Há dois anos, o Octo Finissimo Ultra, que ainda está disponível sob encomenda, levou a alta relojoaria contemporânea a novos universos conectados. O QR code foi transformado em um Datamatrix miniaturizado na parte traseira, que fornece todos os dados relativos ao relógio e convida o usuário a uma viagem pessoal ao universo Bulgari. Com imagens e vídeos, a experiência proporciona uma melhor compreensão da busca pela delicadeza máxima, das habilidades especiais e da engenhosidade envolvidas na criação do Octo Finissimo Ultra COSC.

Um relógio excepcional precisa de um case excepcional: com a caixa dedicada ao Octo Finissimo Ultra COSC, a Bulgari reinventa a experiência de ajustar as horas e dar corda ao relógio. Se o usuário não quiser usar os métodos tradicionais, ele pode optar por colocar seu relógio na caixa customizada, equipada com display digital. O horário desejado é então programado e o ciclo de ajuste é iniciado com o toque de um botão. Em questão de segundos, o relógio está perfeitamente ajustado e dá corda com uma precisão impecável. É como ter um relojoeiro em casa.

Como marca item emblemático de sua era, o Octo Finissimo Ultra COSC (104081), um novo marco na história da relojoaria, é apresentado em série limitada de 20 peças.

“O que nos deixa tão orgulhosos do Octo Finissimo Ultra COSC não é apenas o fato de ele representar um triunfo admirável sobre as limitações da física, mas o espírito e a profundidade da engenhosidade mecânica por trás dele que encapsulam tão perfeitamente os valores de nossa Maison”, conclui Jean-Christophe Babin, CEO da Bulgari. “Inovar, pensar de maneira diferente na busca por maior confiabilidade, desempenho e elegância – é isso que nos impulsiona”.

OCTO FINISSIMO ULTRA PLATINUM

A característica estética da coleção Finissimo se encontra no uso de titânio ultraleve na caixa, no mostrador e na pulseira, uma escolha que contribuiu para a elegância recorde da linha e para mais de 50 prêmios internacionais em doze anos.

Após a estreia do primeiro modelo Octo Finissimo Ultra em titânio em 2022, a Bulgari elevou o desafio ao optar pela platina – um material reconhecidamente desafiador de trabalhar devido à sua densidade e à precisão exigida em dimensões tão finas.

Consequentemente, o novo Octo Finissimo Ultra Platinum é fabricado em platina 950 com acabamentos acetinados, polidos e jateados para o meio da caixa e o bisel, enquanto o elemento traseiro/placa é em carboneto de tungstênio. A pulseira também é em platina com acabamento polido acetinado. O fecho integrado é feito de titânio para garantir maior confiabilidade (testado em 5.000 ciclos). Por último, mas não menos importante, este novo modelo, equipado com o calibre de manufatura BVL 180, tem uma espessura admirável de 1,80 mm, uma inovação num relógio de platina.

O Octo Finissimo Ultra Platinum (103832) está disponível em edição limitada de 20 peças.