Americanenses conquistam medalha no campeonato brasileiro de Judô

Ocorreu no último dia 07, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, a disputa do Campeonato Brasileiro de Judô (Regional V).

Entre as milhares de cidades dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, menos de 100 atletas se classificaram e três americanenses conseguiram chegar na última fase.

Para Americana, Larissa N. da Silva conquistou o ouro e Igor Zocal ficou com o bronze. Gusttavo Diehl ficou com o 5° lugar no peso pesado sub13.

Os técnicos foram o Sensei Edson Catarino e Diego pela equipe ADAJU/DC com apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana.

Leia + Sobre todos os Esportes