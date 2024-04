Nos Estados Unidos, a odontologia representa um campo promissor para profissionais qualificados de todo o mundo. A demanda crescente e a escassez relativa de dentistas criam um ambiente favorável para quem busca novas oportunidades. Muitos profissionais do Brasil têm migrado nos últimos anos em busca de melhores destaques na área.

A carência significativa de dentistas nos Estados Unidos é evidente, pois, de acordo com a agência governamental de saúde do país, Health Resources and Services Administration (HRSA), existem 60 profissionais para cada 100 mil habitantes. Essa situação é agravada pela aposentadoria de profissionais mais experientes e pela baixa entrada de novos dentistas no mercado. Além disso, o salário médio anual da área no país é bastante atrativo, variando entre 158 e 208 mil dólares, o que destaca a profissão como uma das mais bem remuneradas nos EUA.

Diversas vias levam à obtenção do green card nos EUA, e a Bicalho Consultoria Legal se destaca em simplificar esses processos para brasileiros, permitindo a entrada e permanência de profissionais qualificados no país. Com mais de duas décadas de experiência, o Dr. Vinicius Bicalho, fundador da consultoria, tem apoiado casos como o de Evandro Garcia, um cirurgião dentista que se mudou para Miami, FL, há dois anos em busca de melhores oportunidades. “Os Estados Unidos reconhecem a excelência da odontologia brasileira e valorizam esses profissionais. Aqui, os dentistas imigrantes têm duas opções para atuar: visto de trabalho e licença profissional, esta última sujeita a regulamentações específicas de cada estado”, destaca o Dr. Bicalho.

Garcia destaca que, inicialmente, encontrou no visto EB-2NW a oportunidade de conciliar sua paixão pela profissão com a estabilidade de viver legalmente nos Estados Unidos. O trabalho da Bicalho Consultoria Legal foi fundamental para alcançar seu objetivo principal. “Obter o Green Card era um dos grandes e desafiadores objetivos a serem alcançados, e consegui, por meio da Bicalho, a ajuda que precisava, em um momento crucial”, relata o profissional: “desde que o Dr. Bicalho e sua equipe assumiram o caso, já me senti mais seguro. Essa experiência foi essencial para todos da minha família. Percebi a importância de contar com um escritório experiente e bem preparado para enfrentar os desafios do processo imigratório”, completa ele, que está prestes a obter sua licença para trabalhar como dentista nos Estados Unidos – atualmente é residente.

Dr. Vinicius Bicalho destaca o contexto favorável para brasileiros que buscam avançar em suas carreiras nos EUA. Ele ressalta as amplas oportunidades profissionais na odontologia e em outras áreas, enfatizando uma troca genuína de experiências entre profissionais de diferentes origens. Segundo ele, isso reflete um ambiente de reconhecimento e valorização da contribuição dos profissionais para o desenvolvimento mútuo.

Além disso, de acordo com Joyce Chang, presidente de investigação global do JPMorgan, o recente aumento da imigração para os EUA está ajudando a impulsionar a economia, apesar de uma série de desafios globais. Chang ressalta que a imigração tem sido “realmente subestimada” em sua contribuição para o crescimento econômico do país. Nesse contexto, a imigração, particularmente a passagem de fronteiras, torna-se um tema relevante no período que antecede as eleições presidenciais de novembro, destacando seu papel crucial na dinâmica econômica dos Estados Unidos.